شكرا لقرائتكم خبر عن هام... الوزير "الميسري" يصدر قرار مفاجئ لمدير مكتب اللواء شلال شائع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري قراراً بإيقاف العقيد عبدالدائم علي أحمد مساعد - مدير مكتب المقال شلال شائع - بإيقافه عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي .

وصدر قرار وزير الداخلية الميسري رقم (292) لسنة 2020م بشأن إيقاف العقيد عبدالدائم مدير مكتب المقال شلال علي شايع عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي .

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وأشارت المذكرة إلى إحالة عبدالدائم إلى المجلس التأديبي نظراً للتجاوزات والمخالفات التي ارتكبها .

كما نصت المذكرة إلى منع التعامل مع عبدالدائم بصفته الرسمية، وأنه لا يمثل وزارة الداخلية ولا للوحدة التي يعمل بها أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية .

وبينت المذكرة أن هذا القرار ساري حتى ينتهي المجلس التأديبي من النظر في تلك المخالفات والتجاوزات .

يشار إلى أن مدير مكتب شلال العقيد عبدالدائم الشاعري عرف بأنه سيء الذكر وارتبط إسمه بقضايا البسط والنهب والاستيلاء مستغلا منصبه ومركزه في ظل عدم وجود رقابة أو محاسبة.