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وزير الأوقاف يشيد بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

وزير الأوقاف يشيد بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض

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الخليج 365 ـ عدن

أشاد وزير الأوقاف، القاضي أحمد عطية، بالجهود التي بذلتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة والانتقالي.

وكتب عطية، عبر حسابه على تويتر: جهود ومساع كبيرة بذلتها قيادة المملكة لإنجاح المقتر ، وللرئيس الدور الأكبر فهو أب للجميع، فرصة لتقديم مصالح الشعب على كل اعتبار، وطي صفحة الماضي، واستقرار المناطق المحررة، والتوجه لعدو اليمن الحوثي وإيران.

وختم تغريدته بالقول: كل الشكر لمن ساهم في هذا الإنجاز من طرف الشرعية والمجلس الانتقالي.

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