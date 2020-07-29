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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الأوقاف يشيد بجهود السعودية لإنجاح اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
الخليج 365 ـ عدن
أشاد وزير الأوقاف، القاضي أحمد عطية، بالجهود التي بذلتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة والانتقالي.
وكتب عطية، عبر حسابه على تويتر: جهود ومساع كبيرة بذلتها قيادة المملكة لإنجاح المقتر ، وللرئيس الدور الأكبر فهو أب للجميع، فرصة لتقديم مصالح الشعب على كل اعتبار، وطي صفحة الماضي، واستقرار المناطق المحررة، والتوجه لعدو اليمن الحوثي وإيران.
وختم تغريدته بالقول: كل الشكر لمن ساهم في هذا الإنجاز من طرف الشرعية والمجلس الانتقالي.
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