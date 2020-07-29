شكرا لقرائتكم خبر عن بیان الإمارات بعد اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في اليمن. وأعربت الإمارات عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذ الاتفاق، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. Advertisements

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