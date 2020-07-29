شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون عن الحزب الذي وقف وراء انشقاق كتيبة عسكرية بكاملها من قوات"طارق صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد القيادي البارز في جماعة الحوثي الانقلابية محمد البخيتي بمواقف قيادات المؤتمر الشعبي العام ودورهم في التنسيق لانشقاق من أسموهم المغرر بهم وعودتهم إلى صفهم.

وأكد البخيتي خلال استقباله اليوم بصنعاء كتيبة الهندسة بألوية حراّس الجمهورية المتواجدة في الساحل الغربي، أن هناك كثير من العائدين إلى صفهم يحرصون على التوجه للجبهات لمواجهة قوى التحالف والحكومة.

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ودعا بقية من أطلق عليهم المغرر بهم الذين يقفون في صف الحكومة العودة إليهم والاستفادة من قرار العفو العام بالتنسيق مع زملائهم الذين سبقوهم بالعودة أو التنسيق مع الجهات المعنية لترتيب عودتهم إلى مناطقهم ، حد ذكره.

وأشار إلى" أن المعادلة وموازين القوى تغيرت على أرض الواقع وبات الكثير من المغرر بهم يدّركون حقيقة ذلك من خلال البحث عن طرق آمنة لعودتهم إلى أهاليهم وأسرهم".

وكان البخيتي قد قال في تغريدة له على "تويتر"مساء الأمس إن كتيبة كاملة عادة مع قائدها إلى صفهم، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الفترة الماضية أعلن الحوثيون انشقاق المئات من ضباط وجنود القوات الحكومية وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح وسط تشكيكات حول صحة الأرقام المعلن عنها