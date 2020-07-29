شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح : هذه مكاسب الانتقالي من تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بين الكاتب السياسي اليمني الدكتور محمد جميح المكاسب التي جناها المجلس الانتقالي من سير تنفيذ اتفاق الرياض والبدء في السير عليه .

وقال الدكتور محمد جميح في تغردية له، إن :"من مكاسب تنفيذ اتفاق الرياض بالنسبة للانتقالي أن يكون شريكاً في الدولة وأن ينتقل من الإطار المحلي إلى الأفق الدولي".

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وأشار جميح إلى أن الشرعية أيضاً كان لها مكاسب من هذا الاتفاق، حيث قال :"ومن مكاسب التنفيذ بالنسبة للحكومة أن تمارس صلاحياتها على أرضها، وتتخلص من المعارك الجانبية.. تنفيذ الاتفاق دون عراقيل مكسب للجميع".

وأوضح جميح أن من أهم عوامل نجاح الحكومة المفترض تشكيلها بموجب اتفاق الرياض أن تكون حكومة مشاركة لا مشاكسة.

وحذر من اتخاذ المحاربين للاتفاق كاستراحة محارب، حيث قال :"إذا نقل الشركاء صراعاتهم من الميدان إلى مجلس الوزراء الجديد فلن تنجح الحكومة، إذا نظر الشركاء للاتفاق على أساس أنه استراحة محارب، فسيعودون للصراع".

واختتم تغريدته بالقول :"الشراكة الصادقة شراكة رابحة".