شكرا لقرائتكم خبر عن من هو اللواء الحامدي المعين مديرا لشرطة عدن ؟ وهذه تفاصيل اختياره للمنصب قبل اعلان القرار بساعات - صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة ان اختيار العميد احمد الحامدي مديرا لشرطة عدن جاء في اللحظات الاخيرة قبيل اعلان القرار بساعات. Advertisements وذكرت مصادر ان اسم الحامدي لم يكن مطروحا في المشاورات بالرياض طيلة الفترة الماضي وجاء اختياره في اللحظات الاخيرة بعد اقتراح سعودي. السيرة الذاتية للعميد أحمد محمد سالم الحامدي: عمل مديرا للكادر في وزارة الداخلية / عدن خلال الفترة 84 – 89م عمل مديرا لإدارة التدريب في وزارة الداخلية – صنعاء خلال الفترة 90 – 92م عمل مديرا لمكتب الوكيل للشئون المالية والإدارية بالداخلية في صنعاء خلال الفترة 92 – 94م عمل نائبا لمدير عام شئون الأفراد بوزارة الداخلية – صنعا خلال الفترة 97 – 98م عمل مديرا لمكتب الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية خلال الفترة 99 – 2002م عمل مديرا عاما لأمن محافظة حضرموت منذ عام 2002م

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