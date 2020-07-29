شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تسبق العالم في القضاء على فيروس "سي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت مصر في القضاء على أحد أخطر الفيروسات المعدية التي تهدد حياة الإنسان وهو فيروس "سي " المسبب للإلتهاب الكبدي الوبائي . وأعلنت وزارةالصحة والسكان المصرية إستعدادها لتسلم الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم تقضي على الفيروسات الكبدية وخاصةً فيروس " سي " . Advertisements واحتفت "الصحة " بفيديو على "فيس بوك " يظهر معالم مصرية مضاءة باللون الأخضر بالتزامن مع اليوم العالمي للإلتهاب الكبدي الوبائي . وأشادت الصحة العالمية بجهود المسح والعلاج الذي يعد الأكبر من نوعه بالمجان في العالم .

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