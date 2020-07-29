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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:وزير بارز في الشرعية يبياغت الجميع ويكشف الخطأ القاتل الذي ارتكبه الرئيس هادي وأوقعه في فخ كبير..لن تصدق ماهو الخطأ القاتل الذي ارتكبه هادي

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