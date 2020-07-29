إب.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في اشتباكات مسلحة بين أسرتين في السياني

قتل شخصاً وأصيب خمسة آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في اشتباكات مسلحة بين أسرتين بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن خلافاً نشب بين أسرتي(الشلح- السميعي) في مديرية السياني (جنوب)، إثر مشاكل شخصية، تطور إلى استخدام السلاح، ما أدى إلى مقتل وإصابة ستة أشخاص من الطرفين.



وأضافت المصادر أن مسلحين من أسرة الشلح قاموا بإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة الشيخ "أحمد محسن السميعي" أثناء مروره بمنطقة النجد الأحمر، ما أدى إلى إصابة 4 من مرافقيه بعضهم من أفراد أسرته، في تطور جديد للخلاف.



وبحسب المصادر فإن السميعي ومرافقيه رد على المهاجمين على الفور، ما أدى إلى مقتل شخص يُدعى " معاذ علي عبده الشلح" وإصابة آخر.



وتشير المصادر إلى أن المنطقة تشهد توتراً كبيراً حتى اللحظة، وذلك بعد انحياز مدير أمن المديرية المعين من الحوثيين لصالح أحد الأطراف.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، فوضى أمنية عارمة، ازدادت معها حدة الجرائم الجنائية والاقتتال ذات الطابع الأسري في ظل تغذية المليشيا لتلك الصراعات.



