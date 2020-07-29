شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 29/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية الحزم، عاصمة المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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