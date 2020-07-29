رئيس تحرير اليمن العربي لراديو سبوتنيك: من يوجد على الأرض هو الذي يفرض شروطه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

الشحات غريب

قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن المملكة العربية السعودية بذلت جهود مضاعفة منذ أن بدأت الإشكالية الموجودة بين جناحي الحكومة الشرعية .



وأضاف محسن في مداخلة لراديو سبوتينك، بأن الازمة بدأت بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية وكان سبب تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي هو المطالبة بالحقوق الجنوبية نتيجة للمساندة للتحالف حيث أن المحافظات الجنوبية كلها تم تحريرها في أول أربعة أشهر من بدء الحرب ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وحقق المتطوعين الجنوبيين الكثير من النجاحات في الجبهات القتالية.

وكشف محسن بأن المجلس الانتقالي كان يطالب باستحقاقتهم الجنوبية بعودة الجنوب بأن يحكم أهله، إلا أن هذا الأمر أثار بعض الاشكاليات، فالحكومة الشرعية لم تقدم المثال الواضح والصحيح بحكم نموذجي للمناطق التي تم تحريرها وهذا ما احدث الخلاف.

وقال رئيس تحرير الخليج 365، توج هذا الخلاف بعمل اتفاقية الرياض والتي كانت لها زمن جدول زمني واضح، محدد فيه سحب القوات وعلى رئيس الجمهورية تعيين محافظ لمحافظة عدن، ومدير امن وتشكيل حكومة جديدة بمشاركة الطرفين، إلا ان هذا الاتفاق والذي كان في اغسطس الماضى، لم يتم الاتفاق عليه بسبب الآليات التي كانت موضوعة.

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وأوضح بأن في الوقت الحاضر تم الاتفاق على آليه تسريع هذا الاتفاق والتي اسفرت عن تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير أمن واصدار قرار اخر بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً.

وتابع بأن السعودية هي الحليف الاكبر للحكومة الشرعية والذي طالب بها الرئيس هادي بأن تتدخل وان تتشكل تحالف ولكن من يوجد على الأرض هو الذي يفرض شروطه.

وقال إن الخدمات المتدنية في المناطق المتحررة والتدهور والاقتصادي والامني، كما أنه يتطلب الفرقاء على الاتحاد ضد مليشيات الحوثي ولابد من الارادة الشعبية والاتفاق السياسي.

وأوضح محسن بأن هناك الكثير من المرونة ضمن القرارات التي تشكلت وهي تعيين محافظ عدن وهو عضو قيادي داخل المجلس الانتقالي ولكن ليس من أبناء عدن، وكذلك مدير أمن عدن والذي كان من الاتفاق انه يكون من المجلس الانتقالي الجنوبي ولكن اعتقد ان الرئيس هادي هو الذي اعطى الاختيار لمدير أمن عدن وهي بداية المناصفة مؤكدا بان هناك قائمة قدمت له وهو الذي اختار.

وأشار بأن كل الاتفاقيات وبصورة حاسمة التي توقع بين الاطراف اليمنية يتم نقضها والتاريخ شاهد على ذلك ولابد من التحدث عن هذه الضمانات المتواجدة على الارض ويجب أن يكون هناك عقوبات على المعرقل