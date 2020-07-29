شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: صدور قرارات جمهورية بخصوص عدن... تعين محافظ ورئيس لشرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، فجر اليوم الأربعاء، قرارين جمهوريين، قضيا بتعيين محافظاً لمحافظة عدن، ومديراً عاماً لشرطة محافظة عدن، تنفيذاً لاتفاق الرياض.

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ونص القرار الجمهوري رقم (5 ) لسنة 2020م، على تعيين "أحمد حامد لملس" محافظا لمحافظة عدن.

كما نص القرار رقم (6 ) لسنة 2020 م، بتعيين العميد"أحمد محمد الحامدي" مديرا عاما لشرطة محافظة عدن وترقيته الى رتبة لواء، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وتأتي القرارات الجمهورية، بعد التوافقات التي تمخضت عنها مشاورات الرياض، حيث أعلن المجلس الانتقالي في وقت سابق، تخليه عن ما يسمى "الإدارة الذاتية" في المناطق الجنوبية، وذلك بعد بيان سعودي حول آلية لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأحمد لملس المعين محافظاً لعدن، هو الأمين العام للمجلس الانتقالي، وشغل محافظ سابق لمحافظة شبوة، فيما مدير أمن عدن المعين "أحمد الحامدي" فينحدر من محافظة حضرموت، وسبق أن عمل مديراً لأمن المحافظة ذاتها عدة سنوات منذ العام 2002م