شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاق كتيبة عسكرية تابعة للحكومة الشرعية وتعلن انضمامة للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، انشقاق كتيبة عسكرية من القوات الحكومية مع قائدها وانضمامها لمسلحي الجماعة. Advertisements وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تغريدة على "تويتر"، “عودة كتيبة كاملة مع قائدها إلى صف الوطن”، دون مزيد من التفاصيل.

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