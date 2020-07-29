شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بايدن يكشف عن الشخص المرشح لشغر منصب نائب الرئيس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن اليوم الاربعاء أنه سيكشف الأسبوع الأول من أغسطس اسم السيدة التي اختارها لمنصب نائب الرئيس لخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر.

وقال بايدن الذي كان قد وعد باختيار امرأة للمنصب، في مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون بولاية ديلاوير "سأكون قد حسمت خياري في الأسبوع الأول من أغسطس". وأضاف "أعدكم بأن أخبركم عندما اقوم بذلك".