شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة هي الأولى من نوعها .. السعودية تطلق " كروز " في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، تم الإعلان عن إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة “الكروز” في البحر الأحمر ضمن موسم صيف السعودية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن إطلاق الموسم خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، في عشر وجهات سياحية حول المملكة.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية تسعى من خلالها لإبراز الكنوز السياحية في البحر الأحمر، وتمكين السياح من الاستمتاع بالمقومات السياحية الهائلة التي تقع على امتداد سواحل البحر الأحمر في المملكة.

ومن المتوقع أن توفر رحلات السفن السياحية “الكروز” حزمة من الخيارات والباقات المختلفة، حيث قامت الهيئة بدعوة أشهر شركات السفن السياحية في العالم، لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة وذلك بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة، مع تقديم أرقى الخدمات، لتلبية كافة متطلبات وتطلعات سياح موسم صيف السعودية “تنفس”.

وتم التنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية واتخاذ اللازم عند الحاجة؛ وذلك لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية ممتعة وآمنة.