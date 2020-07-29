وزارة الخارجية تثني على جهود سفارة بلادنا بالقاهرة لجهودها في عملية إجلاء العالقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

متابعات_الخليج 365

أثنت وزارة الخارجية على جهود سفارة بلادنا في عملية إجلاء العالقين بسبب تفشي وباء كورونا والتي تكللت بالنجاح .

Advertisements

وفي رسالة وجهها وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي الى سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم، عبر الحضرمي عن شكر الوزراة لقيادة السفارة وأعضاء البعثة على الجهود المتميزة المبذولة خلال الفترة الماضية لاجلاء العالقين والتي تكللت بالنجاح.

من جانبه اكد السفير مارم على تقدير السفارة لجهود قيادة الدولة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والصحة ومتابعتهم الحثيثة لجهود السفارة في اعادة العالقين اليمنيين من مصر والذين وصلت اعدادهم الى ما يزيد عن سبعة آلاف عالق .

وأشار السفير مارم الى جهود قيادة الجالية اليمنية والخطوط الجوية اليمنية واللجان المختصة بالسفارة والتي عملت خلال الفترة العصيبة الماضية على تقديم الدعم والعون لأبناء الجالية واسهمت في تنتظيم عودة العالقين الى أرض الوطن .