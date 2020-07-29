شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هو مدير أمن عدن الجديد اللواء الحامدي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020 الخليج 365 - متابعات

عن مدير شرطة العاصمة عدن العميد أحمد محمد سالم الحامدي الذي عينه الرئيس هادي فجر اليوم بقرار جمهوري تقلد عدة مناصب منها : مدير الكادر في وزارة الداخلية / عدن من 84 – 89م مدير إدارة التدريب , وزارة الداخلية - صنعاء من 90 – 92م مدير مكتب الوكيل للشؤون المالية والإدارية , صنعاء Advertisements من 92 – 94م نائب مدير عام شؤون الأفراد . وزارة الداخلية - صنعاء من 97 – 98م مدير مكتب الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل من 99 – 2002م مدير عام أمن محافظة حضرموت 20 مايو 2002م مديرا لشرطه العاصمه عدن 29/7/2020م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو مدير أمن عدن الجديد اللواء الحامدي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.