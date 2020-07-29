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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هو مدير أمن عدن الجديد اللواء الحامدي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
عن مدير شرطة العاصمة عدن العميد أحمد محمد سالم الحامدي الذي عينه الرئيس هادي فجر اليوم بقرار جمهوري
تقلد عدة مناصب منها :
مدير الكادر في وزارة الداخلية / عدن
من 84 – 89م
مدير إدارة التدريب , وزارة الداخلية - صنعاء
من 90 – 92م
مدير مكتب الوكيل للشؤون المالية والإدارية , صنعاء
من 92 – 94م
نائب مدير عام شؤون الأفراد . وزارة الداخلية - صنعاء
من 97 – 98م
مدير مكتب الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل
من 99 – 2002م
مدير عام أمن محافظة حضرموت
20 مايو 2002م
مديرا لشرطه العاصمه عدن
29/7/2020م
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