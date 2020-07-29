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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

  الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الأربعاء وقد جاءت كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي: 198

الدولار :   750

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الدرهم :   201

اسعار البيع

السعودي:   200

الدولار :    755

الدرهم :   203

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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