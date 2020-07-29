مأرب: مقتل وإصابة 6 أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمديرية حريب

قتل أربعة أطفال وأصيب اثنين آخرين، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن). وبحسب المرصد اليمني للألغام، فإن 4 أطفال قتلوا وأصيب 2 آخرين، نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمنطقة الحزم بمديرية حريب القراميش.



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