احتج المئات من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب، وسط اليمن، الليلة الماضية، للمطالبة برحيل مدير السجن وتحسين الخدمات.



وقال مصدر مطلع لـ "يمن شباب نت" إن اصلاحية السجن المركزي بإب شهدت احتجاجات واسعة في وقت متأخر من مساء الاثنين وحتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإقالة مدير عام إصلاحية السجن يحيى السوادي المعين في منصبه من قبل مليشيا الحوثي.



وأضاف إن المحتجين رددوا هتافات تطالب برحيل مدير السجن، وتحسين الخدمات ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.



وبحسب المصدر فإن الاحتجاجات جاءت بعد قرار من مدير السجن قضى بمنع السجناء من استخدام الهاتف المحمول داخل السجن، في الوقت الذي تسعى فيه قيادات حوثية، بإنشاء كبائن اتصالات داخل أروقة السجن والاستثمار فيها بمبالغ خيالية.



السجناء نددوا في احتجاجاتهم بالجانب الصحي المتدهور في ظل انتشار وباء كورونا والتغذية التي يصفونها بأنها قليلة جداً وغير صحية.



وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي دفعت بقوات مكافحة الشغب وقوات من الأمن المركزي بهدف قمع الاحتجاجات.



ويعاني السجناء في إصلاحية إب، من أوبئة وأمراض كثيرة في ظل ازدحام العنابر بالنزلاء وسط ظروف غير صحية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب.. احتجاجات داخل السجن المركزي للمطالبة برحيل مدير السجن وتحسين الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.