شكرا لبحثكم عن خبر من هو محافظ محافظة عدن الجديد احمد لملس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم قرار جمهوري رقم " 5 " لسنة 2020م وقضت المادة الأولى بتعيين احمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن. وتنشر عدن تايم مقتطفات من السيرة الذاتية للمحافظ لملس:

*الأسم الرباعي :* أحمد حامد أحمد لملس. *تاريخ الميلاد* ولد في الثلاثين من نوفمبر في العام 1970م في قرية باكبيره على ضواحي مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة التي نشأ وترعرع فيها ثم انتقل إلى العاصمة عدن ليستقر به المقام ويتلقى دراسته الابتدائية في المدرسة " المختلطة " نشوان حاليا في المنصورة ليواصل بعد ذلك مشواره التعليمي بتفوق حتى وصل إلى المرحلة الجامعية ..

*المؤهلات التعليمية :* نال شهادة البكالوريوس بتفوق من كلية الآداب في تخصص " علم النفس ". *مسيرته العملية والإدارية* عُيّن وهو في الثامن والعشرين من عمره مديرا عاما لمديرية عتق عاصمة محافظة شبوة في العام 1998م عُيّن مديرا عاما لثلاث من كبرى مديريات العاصمة عدن على التوالي بدأها بمديرية الشيخ عثمان في العام 2003 وقضى فيها اربع سنوات في خدمة المديرية ثم عُيّن مديرا عاما لمديرية المنصورة في العام 2007 م في ظروف صعبة ومعقدة ورغم ذلك نجح في خدمة ابناء المديرية وفي اجتياز وتجاوز كل العقبات والعراقيل التي واجهته طوال الخمس سنوات التي قضاها في مديرية المنصورة قبل ان يتوج مسيرته العملية الإدارية في عدن ويعُيّن مديرا عاما لمديرية خورمكسر في العام 2012م ولمدة ثلاث سنوات الى العام 2015م. عُيّن في العام 2016 محافظا لمحافظة شبوة. *نشاطه وتجربته السياسية* بدأ نشاطه السياسي مبكرا حيث التحق وانضم إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وكان عنصراً فاعلاً ونشطاً في فرع المؤتمر في محافظة شبوة الأمر الذي أتاح له تولي مواقع قيادية وينتقل من إطار التنظيم السياسي للفرع بشبوة إلى مستوى القيادة العليا للحزب كان آخرها عضو لجنة دائمة رئيسية للمؤتمر الشعبي العام وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الجنوبي في نوفمبر من العام 2014م قبل أن يواصل مشواره السياسي ويعلن التحاقه بالمجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره مضلة جنوبية جامعة لكافة القوى والمكونات السياسية الجنوبية فعين عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحادي عشر من مايو من العام 2017م ثم أسندت إليه مهمة قيادة الهيئة التنفيذية للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي فعُيّن في مارس من العام 2018م أميناً عاماً للمجلس الانتقالي .