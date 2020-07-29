شكرا لبحثكم عن خبر السيرة الذاتية لمدير أمن عدن الجديد (اللواء الحامدي) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد/ احمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. Advertisements السيرة الذاتية لمدير أمن عدن الجديد : العميد أحمد محمد سالم الحامدي. مدير الكادر في وزارة الداخلية / عدن من 84 – 89م مدير إدارة التدريب , وزارة الداخلية – صنعاء من 90 – 92م مدير مكتب الوكيل للشئون المالية والإدارية , صنعاء من 92 – 94م نائب مدير عام شئون الأفراد . وزارة الداخلية – صنعاء من 97 – 98م مدير مكتب الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل من 99 – 2002م مدير عام أمن محافظة حضرموت من 20 مايو 2002م إلى الوقت الراهن

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