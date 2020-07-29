شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة في تاريخ مصر إطلاق اسم إعلامية شهيرة على محطة مترو بتوجيهات عليا .. لن تصدق من هي ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مرة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، عن إطلاق اسم الإعلامية صفاء حجازي رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على محطة مترو. وأصبحت حجازي أول مصرية يطلق اسمها على محطة مترو، وذلك بناء على تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكانت أول سيدة تصل لمنصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في عام 2016. مُنعت صفاء من الظهور بالتلفزيون المصري عام 2007 بسبب وزنها الزائد، وتوفيت في عام 2017، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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