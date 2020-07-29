شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ظهور مقتضب لرئيس حزب الاصلاح اليمني بعد تعيينات هادي الأخيرة .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر محمد عبدالله اليدومي رئيس التجمع اليمني للاصلاح، منشور مقتضب على حسابه الرسمي في فيس بوك هذا نصه :" الحمـــدلله الـذي بنعمتـه تتـم الصـالحـات". وجاء النشر بعد وقت قصير من اعلان السعودية عن انفراج الأزمة بين الشرعية اليمنية والانتقالي. الجنوبي وما تلاها من قرارات تكليف رئيس جديد الحكومة وتعيين محافظ ومدير شرطة لعدن من قبل الرئيس هادي، والتخلي عم الادارة الذاتية للجنوب من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

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