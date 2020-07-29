مياه السيول تدمر جسور أرضية بالخط الدولي بأبين

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يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت مياه السيول جارفة القادمة من عدة مناطق في الشمال بقطع طريق دولي يصل أبين بعدن. حيث تسببت مياه السيول في تدمير جسر أرضي في واديي دوفس وحسان في محافظة أبين. Advertisements كما تسببت السيول بجرف شاحنة وسيارة أحد المواطنين في الطريق إلى جانب تعطل الطريق الدولي جراء إهمال السلطات المعنية صيانة الجسور والعبارات. وطالب المواطنون وسائقو المركبات في الخط الدولي الجهات المعنية بإصلاح عبارات السيول لتصريف المياه بشكل صحيح أثناء تدفق السيول الموسمية، للحفاظ على حياتهم. وقد شهدت محافظة أبين وعدة محافظات هطول امطار غزيره خلال الأيام السابقة وتسببت بعدة حوادث وقطع للطرقات .



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