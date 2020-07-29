شكرا لبحثكم عن خبر حجاج بيت الله ينهون الحجر الصحي قبل بدء المناسك اليوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - غادر صباح الیوم (الأربعاء)، الثامن من ذي الحجة 1441ھـ، حجاج بیت الله الحرام العزل الصحي المؤسسي، متجھین إلى میقات "السیل الكبیر" لبدء مناسك الحج.
وتبدأ مناسك الحج بالإحرام من المیقات، ثم يتجه الحجاج بعد ذلك لمكة المكرمة، قاصدين بیت الله الحرام لأداء طواف القدوم (سبعة أشواط)، ثم السعي بین الصفا والمروة (سبع مرات).
وبعد ذلك يتجه ضیوف الرحمن إلى منى لقضاء يوم التروية، حیث سیصلّون صلوات الظھر والعصر والمغرب ً والعشاء قصرا من دون جمع تأسیاً بسنة النبي محمد صلى الله علیه وسلم، ويسن لھم المبیت ھناك، وتلك مناسك أول أيام الحج.
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