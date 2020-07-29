غريفيت يدين استخدام الاقتصاد كاداة سياسية في حرب اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة -
في حين تواصل ميليشيا الحوثي سلسة انتهاكاتها للهدنة الأممية بشكل يومي، طالب المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيثس، الثلاثاء، بخطوات مباشرة وسريعة لوقف النار في اليمن.
وقال في إحاطته لمجلس الأمن، إن الوضع الإنساني في اليمن، يزداد صعوبة، كاشفاً عن مساعي لإقرار هدنة لوقف النار في اليمن خلال عيد الأضحى.
كما عبر عن أسفه لتفاقم الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى استخدام الاقتصاد كأداة سياسية.
ونبه في كلمته إلى تزايد العنف في محافظة الحديدة، مضيفًا أن بعثة اتفاق الحديدة تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
هذا وتزايدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة في سعي من الميليشيا لتفجير الوضع ونسف مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
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