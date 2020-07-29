شكرا لبحثكم عن خبر خالد بن سلمان: جهود ولي العهد أثمرت عن تسريع وتفعيل «اتفاق الرياض» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الامن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

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وقال في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» (الأربعاء): «يمثل أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل «اتفاق الرياض» عاملا رئيسيا في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».

وأضاف: «مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية».