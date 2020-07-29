شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تباغت كل حكام الخليج وترفع رؤوس اليمنين.. لن تصدقوا ماذا فعلت هذه المذيعة الحسناء وأسعدت كل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت غادة عويس المذيعة في قناةالجزيرة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك مرفقة بها صورة للزعيم اليمني الراحل إبراهيم الحمدي مروسة بعبارة “اليمن تقرض البنك الدولي”: “نعم اليمن في عهد الزعيم الراحل ابراهيم الحمدي في السبعينيات كان كذلك.



وكان عبد القادر سلام الدبعي نائب مدير عام الدائرة الإعلامية برئاسة الوزراء أثناء رئاسة إبراهيم الحمدي، كشف في عام ٢٠٠٩ أن اليمن قدم قرضا للحكومة الفرنسية في عام ١٩٧٦ ب ٩ مليار دولار، كما قدم قرضا لدولة مصر بـ ٧ مليار دولار في حين اقترض البنك الدولي في تلك الفترةمن اليمن ٢،٥ مليار دولار”.

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وأضافت: “وأوضح الدبعي في حديث مع موقع براقش نت أن “هذه القروض قدمتها دولة اليمن من احتياطها من العملة الصعبة التي كانت تتجاوز حينها ٢٠ مليار دولار”.

وتابعت: “تساءل الدبعي عن مصير هذه القروض وفوائدها، ولماذا لايعلم الناس عنها أي شيء؟”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “يُذكر ان الحمدي أسس دولة النظام والقانون ونظاما اقتصاديا وبنية اقتصادية قوية في غضون ثلاث سنوات، بينما جلس علي عبدالله صالح فترة اكثر من ثلاثين عاما “تميزت” بالقات والقاعدة والحروب والفقر والفساد انتهت بأن حصل على حصانة بعدما ثار الشعب سلميا عليه!، حسب قولها.