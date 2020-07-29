شكرا لقرائتكم خبر عن دقت طبول الحرب.. إيران تمنح تركيا الضوء الأخضر والأخيرة توجه ضربة عسكرية قاصمة للسعودية والإمارات وقوات كبيرة تتحرك للسيطرة على الجزر الإماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء، عن اتفاق تركي إيراني بشأن تبادل امتيازات في إنشاء قواعد عسكرية في أراضي البلدين، في مناطق شديدة الحساسية من المنظور العسكري والجيوسياسي.

ويقضي الاتفاق بمنح إيران امتياز إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة ريزة التركية الواقعة على البحر الأسود والقريبة من جورجيا، مقابل منح تركيا حق إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة أبو موسى، وهي إحدى الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران.

في حين لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي من طهران أو أنقرة حول الاتفاق الذي إن صح إبرامه سيكون ضربة قاصمة للإمارات والسعودية اللتان تخوضان حربا غير مباشرة ضد تركيا.

Advertisements

وفي سياق متصل من المتوقع أن يصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى سلطنة عمان خلال الأيام القادمة لتوقيع اتفاقية عسكرية مع مسقط بعد أيام من توقيع انقرة لاتفاقية عسكرية مماثلة مع الكويت كرسالة واضحة من تركيا للإمارات والسعودية مفادها بأننا موجودين.

تركيا توجه ضربة عسكرية للسعودية والإمارات

وفي السياق، ذكرت مصادر عمانية، أن “التوجه العماني للنظم الدفاعية التركية ليس حديثًا، وسبق وأن تم توقيع اتفاقيات توريد مدرعات وزوارق وأسلحة ومعدات عسكرية خلال الأعوام الثلاث الماضية”.

ورحب مغردون عمانيون على موقع “تويتر” بالأنباء التي تتحدث عن المعاهدة العسكرية العمانية – التركية، وإنشاء قاعدة عسكرية في بلادهم، فيما توقع آخرون أن يتسبب ذلك في مقاطعة إماراتية – سعودية لهم.

يأتي ذلك بعد توقيع تركيا لإتفاقية عسكرية مع ألبانيا لمحاصرة اليونان وإتفاقية مماثلة مع النيجر لاستفزاز فرنسا وهو ما اعتبره مراقبون تحرك ناجح للأتراك الذي وصفهم المراقبون بأنهم لا يتكلمون كثيرا هم يفعلون وبسرعة وينتشرون وسط انشغال العالم بكورونا.

جدير بالذكر أن تركيا وسعت نفوذها في منطقة الخليج العربي عبر إنشاء قاعدة عسكرية في دولة قطر، وعقد اتفاقيات عسكرية مع الكويت، وأخيرًا إنشاء قاعدة بحرية في سلطنة عمان.