شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم واحد من تظاهرت الشرعية.. لودر تتعرض لهجوم إرهابي وانفجارات عنيفة تهز المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم الثلاثا عن تعرض مدينة لودر لهجوم إرهابي وانفجارات عنيفة هزت المدينة بمحافظة ابين جنوبي اليمن . وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين قاموا بالهجوم على مدرسة محمد ناجي على متن دراجة نارية بقنابل يدوية في لودر . Advertisements وبحسب المصادر أن الهجوم لم يخلف أي ضحايا، فيما لاذ المسلحين بالفرار. لودر تتعرض لهجوم إرهابي وانفجارات عنيفة

وكان منزل قائد اللواء الثامن صاعقة التابع للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد تعرض لهجوم بقنبلة يدوية من قبل مسلحين مجهولين .

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