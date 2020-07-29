شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات سعودية صارمة لقواتها في المهرة لعرقلة اجتماع دبلوماسي مرتقب في مسقط سيحضره وزير الدفاع التركي وممثل الخارجية القطرية وعدد من قيادة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر دبلوماسي يمني في الرياض بأن إصدار السلطات السعودية قائمة بأسماء قيادات في الشرعية وتعميمها على قواتها السعودية المتواجدة في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان ناتج عن معلومات استخباراتية خطيرة وصلت للمملكة . وبين المصدر بأن هناك ترتيبات لعقد اجتماع في العاصمة العمانية مسقط يضم نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل الأسبق صالح الجبواني وممثلي عن محافظة المهرة ولجنة الاعتصام السلمي . Advertisements توجيهات سعودية صارمة لقواتها في المهرة

وأكد المصدر بأن الاجتماع سيعقد بحضور وزير الدفاع التركي وشخصية مهمة في الخارجية القطرية لم يسمها المصدر . وكانت توجيهات سعودية صدرت للقوات السعودية المتواجدة بمحافظة المهرة شرق اليمن والمسيطرة على المنفذ الحدودي مع عمان بالقبض على قيادات في الحكومة الشرعية إذا ما حاولت مغادرة الأراضي اليمنية باتجاه سلطنة عمان عبر منفذ شحن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات سعودية صارمة لقواتها في المهرة لعرقلة اجتماع دبلوماسي مرتقب في مسقط سيحضره وزير الدفاع التركي وممثل الخارجية القطرية وعدد من قيادة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.