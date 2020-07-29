شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن تلقت ضربات موجعة.. الإمارات تقلب الطاولة على السعودية وتستعد لتوجيه ضربة قاصمة للقوات السعودية في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر يمني مطلع في ابوظبي تحفظ على ذكر اسمه مخافة اعتقاله من قبل سلطات ابو ظبي بأن توجيهات إماراتية صدرت إلى وكيل جهاز الامن القومي الأسبق العميد عمار صالح لتجهيز خلية الإغتيالات في حال تم توقيع اتفاق الرياض وعودة الحكومة للتأدية مهامها من العاصمة المؤقتة عدن .

وكشف المصدر عن توجيهات أصدرها ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد لضرب الاطراف المتصارعة ببعضها وتبادل الإتهامات بإغتيالات لقيادات من طرفي الصراع بهدف إفشال إتفاق الرياض وإشعال المواجهات بين القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .

وبين المصدر بأن التوجيهات الإماراتية صدرت لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان استعدادهم توقيع إتفاق الرياض دون قيد أو شرط .

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ولفت المصدر ذاته إلى أن إعلان الانتقالي الجنوبي أمس استعداده التوقيع لاتفاق الرياض دون قيد أو شرط جاء وفقا لتلك التوجيهات .

وأوضح المصدر بأن قيادات الانتقالي في الداخل لا تعلم المخطط الإماراتي الخبيث التي تعده له والصاق تهمة الإغتيال لحزب سياسي محسوب على الشرعية وأن شخصية قيادية في المجلس الانتقالي مقيمة حاليا في الإمارات هي من ستتولى اختيار القيادات التابعة للانتقالي التي سيتم تصفيتها .

ونبه المصدر بأن قائمة الإغتيالات ستشمل وزراء في الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة معين عبدالملك وقيادات سياسية وعسكرية للانتقالي ترغب الإمارات في إزاحتهم عن المشهد السياسي للمحافظات الجنوبية مستقبلا بعد أن أدوا دورهم .

الإمارات تقلب الطاولة على السعودية وتستعد

واعتبر المصدر بأن ذلك سيمثل ضربة موجعة وطعنة غادرة من قبل الإمارات في خاصرة السعودية لإفشال أي اتفاق مقبل بين الشرعية والانقالي الجنوبي من خلال سعي الإمارات لتمزيق اليمن والسيطرة على موانئة وسواحله ونهب ثرواته .الحثيث للانفراد بالجنوب والسيطرة عليه عبر وكلاء لها ويحمي مصالحها الاقتصادية لا سيما المنطقة الحرة في دبي .