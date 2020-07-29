شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يتحدث عن هدنة مرتقبة واتفاق لصرف المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "مارتن غريفيث"، عن مساعي أممية لابرام اتفاق هدنة في اليمن خلال أيام عيد الأضحى. وطالب في إحاطة قدمها اليوم الثلاثاء، إلى جلسة مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الأطراف اليمنية بخطوات مباشرة وسريعة نحو وقف إطلاق النار . Advertisements وأكد المبعوث الأممي أنه يعمل على التوصل الى اتفاق يسمح بدفع رواتب الموظفين . وشدد على ضرورة إيجاد آلية "توافقية" لصرف إيرادات ميناء الحديدة ودفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية طبقا لالتزامات اتفاق ستوكهولم، داعيا الجميع إلى تحييد الاقتصاد عن الصراع الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

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