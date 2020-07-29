شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأشد قادم .. فلكي يطلق نداء وتحذير عاجل لكل سكان المحافظات اليمنية مما سيحدث خلال 48 ساعة والأرصاد يصدر بيان هام: لا تغادروا منازلكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي، عدنان الشوافي، عن ارتفاع توقعات هطول الامطار خلال 48 ساعة قادمة مقارنة بالأيام السابقة، بالتزامن مع الإنذارات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد من هطول المزيد من الأمطار شديدة الغزارة جدا، يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول.

وأوضح الشوافي في بيان أن “اليمن تشهد هذه الأيام حالة ماطرة تقريبا غطت معظم المناطق اليمنية ما بين خفيفة إلى غزيرة وصلت على بعض المناطق إلى شديدة الغزارة وألحقت العديد من الضحايا والأضرار بالممتلكات والبنية”.

وقال “إن نسبة تشكل خلايا هطول أمطار شديد الغزارة يرتفع خلال 48 ساعة قادمة من وقت الظهيرة إلى وقت الظهيرة ليوم غد الأربعاء 29 يوليو 2020 مقارنة بالأيام السابقة.

نداء عاجل لكل سكان المحافظات اليمنية

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وتوقع الشوافي، أن تعم معظم المناطق اليمنية أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة ويكون الهطول متفاوت الشدة تصل إلى غزيرة ويصاحبها تدفق السيول وقد تكون شديدة الغزارة على عدة مناطق”.

وتابع “وبالنسبة لتوقعات مناطق الهطول فإن الحالة الجوية تؤثر على كامل اليمن من شرقه إلى غربه من المهرة إلى الحديدة ولا نستثني أي محافظة أو مدينة من هطول أمطار أقلها من متوسطة إلى غزيرة سواء لبعض أو لمعظم أو لكامل المناطق في بعض المحافظات. ونوه إلى أن الحالة مستمرة بعد ذلك، مذكرا بالتنبيهات الشديدة من مخاطر الأمطار الرعدية على اليمن خلال هذا الأسبوع. التحتية”.

من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من البلاد.

وتوقع المركز في نشرته الإنذارية باللون البرتقالي الصادرة اليوم الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، هطول المزيد من الامطار متفاوتة الشدة، والتي قد تكون غزارتها شديدة جدا، يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباُ، وتشمل السواحل الغربية لمحافظتي الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها، وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، البيضاء)، وصحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت) وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى هطول أمطار رعدية خلال الساعات الماضية، حيث سجلت محطة السدة في إب14.7 ملم، ومحطة الكدن بالحديدة 23.6 ملم، ومحطة صرفيت بالمهرة 1.4 ملم، ومحطة سيئون بوادي حضرموت 5.6 ملم. كما هطلت أمطار رعدية غزيرة خارج نطاق بعض محطات الرصد الجوي.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل. ناصحا بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب، والانزلاقات الطينية، خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

نداء عاجل لكل سكان المحافظات اليمنية

وأهاب المركز بكافة الجهات ذات العلاقة بالتفاعل مع ما يصدره من الإنذارات والتحذيرات.

كما أنذر ربابنة السفن بكافة أنواعها و الصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في المياه الإقليمية في أعالي البحار، خاصة في أرخبيل سقطرى.

مشيرا إلى أن الموج سيكون أقل أضطراباً وارتفاعاً شرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.