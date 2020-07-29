شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في مأرب.. أعنفَ المعارك وانفجارات ومفاجأة مدوية والطائرات تملأ سماءها.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت المواجهات المسلحة بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، في منطقة الرويك بمدينة مارب، بين مسلحي “حزب الإصلاح” ورجال قبائل عبيدة.

وأفادت مصادر محلية بالمحافظة أن مسلحي الإصلاح بدعم من قوات التحالف عاودت صباح اليوم، شن هجماتها على رجال قبائل الدماشقة والسمرة أحد بطون قبيلة عبيدة، في منطقة الرويك، بعد ساعات من سيطرة رجال القبائل على سوق ومنطقة الرويك.

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وأوضحت المصادر، بأن الاشتباكات بين الطرفين امتدت حتى أطراف وادي عبيدة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين .

إلى ذلك اشارت المصادر إلى طيران التحالف القى بالونات خلال الساعات الماضية وحلق بكثافة في سماء مأرب لارهاب آل صبرة.

الجدير بالذكر أن ابناء القبائل كانوا قد تمكنوا أمس الاثنين من طرد مسلحي حزب الاصلاح من منطقة وسوق الرويك، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى إحراق 7 ناقلات نفط تابعة للتاجر الحثيلي، المحسوب على حزب الإصلاح والمملوكة لعلي محسن الأحمر .