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الحكومة ترحب البيان الصادر عن السعودية بشأن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ إتفاق الرياض

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

عدن - سبأنت :

رحبت الحكومة اليمنية، بالبيان الصادر عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية اليوم، بشأن الالية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض .

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق.. مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الإتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية .

 

كما رحب راجح بادي بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدما وسريعا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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