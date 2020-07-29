شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : هادي يعين( حامد) محافظا للعاصمة عدن و(الحامد) مديرا للشرطة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد/ احمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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