شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يحل عقدة اتفاق الرياض .. بيان للمتحدث الرسمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم، دعم المجلس لجهود التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية وكذلك تنمية محافظات الجنوب.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، في بيان رسمي: “في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول الى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية. واستجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.

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وتابع: كوننا قد حققنا الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن، يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض.

وأردف: إننا نؤكد على استمرار وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص.

وأكمل: نُحيي صمود قواتنا الجنوبية الباسلة، التي أثبتت أنها الحصن الحصين للجنوب، إننا نحييهم ونعتز بصمودهم واستبسالهم وبطولاتهم، نحييهم وهم يرابطون الآن في مختلف الجبهات، كما نُحيي القطاعات الأمنية التي تبذل جهوداً كبيرة في تأمين العاصمة عدن ومحافظات الجنوب. وأضاف: كما نُحيي أبناء شعبنا الجنوبي العظيم على امتداد محافظات الجنوب، ونخص بالذكر وقفاتهم الجماهيرية الحاشدة في حضرموت وأبين ولحج والمهرة وسقطرى، الداعمة لأهداف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدين على أننا دائماً بجانب شعبنا الجنوبي العظيم حاملين تطلعاته وأهدافه الوطنية النبيلة التي لا تراجع عنها .