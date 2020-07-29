شكرا لبحثكم عن خبر الارياني يروي قصة طفل الضالع الذي اعاده الحوثي بعد غياب جثة هامدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفاعل وزير الإعلام " معمر الارياني " مع ماحدث لأحد أطفال محافظة الضالع في ظاهرة جديدة لم تشهدها من قبل ، حيث تم اختطاف طفل وتجنيده لدى مليشيا الحوثي.

وقال الوزير " معمر الارياني " في سلسلة تغريدات له على منصة تويتر ان اهالي مديرية جبن بمحافظة الضالع يشيعون الطفل عبدالعزيز الذرحاني 13عام الذي اختفى عن أسرته وأعلنت بدورها فقدانه ورصد مكافئة مالية لمن يعثر عليه،قبل أن تتفاجأ بوصوله بعد عشرة ايام من اختفائه في صندوق جثة هامدة بعد أن اختطفته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وزجت به في جبهات القتال .

واضاف " الإرياني " ‏ان الطفل الذرحاني واحد من آلاف الأطفال من أقرانه الذين عادوا الى اسرهم اشلاء أو في صناديق فارغة او باعاقات بدنية ونفسية بعد ان اختطفتهم مليشيا الحوثي وغسلت عقولهم واستدرجتهم لجبهات القتال ثم دفعت بهم لمحارق الموت خدمة للمشروع التوسعي الايراني .

‏ووجه الوزير " معمر الارياني " رسالة للمجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل مطالبة بموقف حازم إزاء هذه الجريمة البشعة وكافة جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن التي تمثل انتهاك غير مسبوق لقواعد القانون الدولي الانساني التي تحرم تجنيد الاطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية .

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