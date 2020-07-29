شكرا لبحثكم عن خبر صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين لشهر يوليو ٢٠٢٠م، قبل عيد الأضحى. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، تقديم صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين لشهر يوليو ٢٠٢٠م، قبل عيد الأضحى.
وبحسب ذات المصدر فقد وجه وزير المالية سالم بن بريك بصرف مرتبات المقيدين في صندوق التقاعد بوزارة الداخلية وكذا المتقاعدين العسكريين بوزارة الدفاع لشهر يوليو ٢٠٢٠م، قبل اجازة عيد الأضحى المبارك.
وشدد المصدر على ان الوزارة حريصة على ضمان انتظام صرف مرتبات كافة موظفي الدولة، في ظل الظروف الراهنة، بما يضمن حياة كريمة لاسرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين لشهر يوليو ٢٠٢٠م، قبل عيد الأضحى. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.