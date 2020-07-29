اخبار الخليج / اخبار اليمن

مدير مكتب قناة العربية يسخر من رمادية مارتن غريفيت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر مدير مكتب قناة العربية يسخر من رمادية مارتن غريفيت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال مدير مكتب قناة العربية في اليمن "حمود منصر" ان المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث يخلق فرصا للسلام بمجلس الأمن ويضيعها على أرض الواقع.

 

واوضح منصر في تغريدة له، بان ‏مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن  غريفثس دائما في المنطقة الرمادية، يحافظ على وظيفته بنحاح.

Advertisements

 

واشار الى انه أعترف أخيرا باستمرار إطلاق النار في الحديدة، وكذب بشأن جهود بعثة السلام الأممية في الحديدة.

 

ولفت الى انه يخلق فرصا للسلام في مجلس الأمن، ويضيعها على أرض الواقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب قناة العربية يسخر من رمادية مارتن غريفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا