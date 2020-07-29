مدير مكتب قناة العربية يسخر من رمادية مارتن غريفيت

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يزيد بن سلمان - شبوة -
قال مدير مكتب قناة العربية في اليمن "حمود منصر" ان المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث يخلق فرصا للسلام بمجلس الأمن ويضيعها على أرض الواقع.
واوضح منصر في تغريدة له، بان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن غريفثس دائما في المنطقة الرمادية، يحافظ على وظيفته بنحاح.
واشار الى انه أعترف أخيرا باستمرار إطلاق النار في الحديدة، وكذب بشأن جهود بعثة السلام الأممية في الحديدة.
ولفت الى انه يخلق فرصا للسلام في مجلس الأمن، ويضيعها على أرض الواقع.
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