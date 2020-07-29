شكرا لبحثكم عن خبر مصادر سياسية :الرئيس هادي سيصدر خلال الساعات القادمة قرارات جمهورية لتنفيذ أول تفاهمات الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس هادي سيصدر خلال الساعات القادمة قرارات جمهورية تقضي بتنفيذ اول تفاهمات الرياض. وحسب المصادر ان القرارات التي ستصدر بتعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا لامنها.. مؤكدا أن القرارات ستصدر الليلة او الغد. Advertisements واشارت المصادر ان الانتقالي قدم اسماء مرشيحيه لمنصب محافظ ومدير امن عدن . وبشان الحكومة وتشكيلها فقد اشارت المصادر ان معين عبدالملك سيكلف بتشكيل الحكومة المناصفة وسيتم التشاور والتوافق على اسماءها عقب اجازة عيد الاضحى المبارك. ولفتت ان 6 حقائب وزارية ستكون من نصيب الانتقالي، واثنثان للرئيس هادي واربعة اخرى لشخصيات جنوبية يتم التشاور مع الانتقالي بشأنها، بمجموع 12 حقيبة وزارية للجنوب.

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