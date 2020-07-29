شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات صارمة و رفع الجاهزية القسوة في جميع منافذ الكويت لمنع هذه الشخصيات من السفر بتهمة خطيرة بينهم شيوخ في الأسرة الحاكمة .. الأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن صدور تعليمات مشددة للعاملين في المنافذ الحدودية بالكويت بعدم التهاون في تفتيش أي مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.

وبحسب “القبس” الكويتية، أكدت المصادر أنه بناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلاً من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد. وكشف مصدر مطلع عن أسماء 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا «ضيافة الداخلية» و«اليوروفايتر» و«الصندوق الماليزي» و«اختلاسات الصحة» وقضايا غسل أموال أخرى، مشيرا إلى أنه بين الممنوعين 3 شيوخ من الأسرة، إضافة إلى وزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين.

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وأشار إلى أن أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، وصل إلى 300 مواطن، موضحاً أن إدارة التنفيذ الجنائي «الإنتربول» أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقاً لآخر إحصائية سنوية. أسماء الممنوعين وعن أسماء الممنوعين من السفر فهم : الشيخ أحمد الخليفة • الشيخ خالد الجراح • الشيخ صباح المبارك • علي العبيدي • وليد الصانع • جسار الجسار • خالد السهلاوي • محمود عبدالهادي • حمد علي الوزان • إقبال الخلفان • ماهر البغلي • فهد الباز • حمد البنوان • وائل الفريح.

وأضاف أن أبرز الهاربين في ظروف غامضة • فهد الرجعان (سرقة التأمينات) • مبارك البعيص (سرقة الرمال) • عبدالله الشمالي (اختلاسات الموانئ) • بشار كيوان (تزوير محررات)