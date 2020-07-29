شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لمدير عام شرطة محافظة عدن الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار جمهوري فجر اليوم يقضي بتعيين العميد/ محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. سيرة ذاتية مختصرة للواء أحمد محمد سالم الحامدي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) Advertisements ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد مدير الكادر في وزارة الداخلية / عدن من 84 – 89م مدير إدارة التدريب , وزارة الداخلية – صنعاء من 90 – 92م مدير مكتب الوكيل للشئون المالية والإدارية , صنعاء من 92 – 94م نائب مدير عام شئون الأفراد . وزارة الداخلية – صنعاء من 97 – 98م مدير مكتب الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل من 99 – 2002م مدير عام أمن محافظة حضرموت من 20 مايو 2002م إلى الوقت الراهن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على السيرة الذاتية لمدير عام شرطة محافظة عدن الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.