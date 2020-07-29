شكرا لمتابعة خبر عن عاجل بن سلمان يتحدث عن حل الخلافات اليمنية بالحوار دون استخدام القوة العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن اتفاق الرياض عامل رئيسي لتحقيق أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي .

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أثمرت الجهود التي يقودها ولي العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

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وأضاف: مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية.