عاجل: الرئيس هادي يصدر قرارات جمهورية بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن

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عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم الاربعاء القرار الجمهوري رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن. وصدر القرار الجمهوري رقم (6 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد/ محمد احمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) Advertisements شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

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