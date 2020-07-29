شكرا لمتابعة خبر عن أبو علي الحاكم يبدي مخاوفه من التحالف و يوقع وثيقة جديدة مع قبائل الجوف المحاددة للسعودية ويتوعد الرافضين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع القيادي البارز في جماعة الحوثي، ورئيس ماتسمى هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة لجماعة عبدالله يحي الحاكم، والمكنى أبو علي الحاكم، امس الثلاثاء، مع قبائل دهم الحمراء في محافظة الجوف المحاددة للسعودية، وثيقة قبلية جديدة،وفقا لوسائل إعلام حوثية.

وأبدى الحاكم، في لقاء موسع عقد مع قبائل دهم الحمراء، مخاوفه من قيام قوى التحالف بتجهيز خلايا داخل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وتدفعهم للتحرك باسم القبيلة لإثارة الشغب والقبائل بريئة منهم، حسب تعبيره.

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وتوعد الحاكم، من أسماهم مثيري الفوضى بدفع من قوى التحالف بمحافظة الجوف شمالي اليمن بأنهم سيندمون كثيراً.

وانقسمت قبيلة دهم الحمراء في الجوف، كغيرها من القبائل؛ ما بين مناصر وداعم لجماعة الحوثي ، وبين معارض لها ويخوض قتالاً عنيفاً ضدها في صفوف قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها.

و أعلنت جماعة الحوثي في 30 أبريل الماضي، سيطرتها على ما تبقى من محافظة الجوف.