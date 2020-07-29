شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : دك وإحراق موقع الحوثيون بمن فيه من المقاتلين في البيضاء .. (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاومة آل حميقان، في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، من دك وإحراق موقع عسكري لجماعة الحوثي، ومقتل عناصر جماعة الحوثي المتمركز في الموقع في الجبهة ذاتها.

ونشر المركز الإعلامي لمقاومة آل حميقان مقطع فيديو للحظة استهدف مدفعية الجيش والمقاومة موقع تابع لجماعة الحوثي والقضاء على العناصر التابعة لجماعة الحوثي المتمركزة في الموقع بالبيضاء.

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وبحسب المصادر، فإن دك الموقع الحوثي الذي يتمركز بها قناصين الحوثيون في آل حميقان جاء بعد استشهاد احد أبطال المقاومة برصاص قناص حوثي.

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني منسودة برجال القبائل، وجماعة الحوثي الإنقلابية، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح المئات من الطرفين أغلبهم من الحوثيين.