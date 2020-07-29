شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية .. تدين استمرار الحوثيين بتجنيد الاطفال في مناطق سيطرتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان وزير الإعلام معمر الارياني ، جريمة اختطاف جماعة الحوثي للطفل عبدالعزيز الذرحاني ، من مديرية جبن بمحافظة الضالع، وتجنيده والزج به في جبهات القتال وغيره الآلاف من أطفال اليمن في مناطق سيطرتها.

‏واشار الى ان الطفل الذرحاني واحد من آلاف الأطفال من أقرانه الذين عادوا الى اسرهم اشلاء أو في صناديق فارغة او باعاقات بدنية ونفسية بعد ان اختطفتهم جماعة الحوثي وغسلت عقولهم واستدرجتهم لجبهات القتال ثم دفعت بهم لمحارق الموت خدمة للمشروع التوسعي الايراني.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

Advertisements

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل بموقف حازم إزاء هذه الجريمة البشعة وكافة جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي بحق أطفال اليمن التي تمثل انتهاك غير مسبوق لقواعد القانون الدولي الانساني التي تحرم تجنيد الاطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية .

وكان ‏اهالي مديرية جبن بمحافظة الضالع شيعوا اليوم الطفل عبدالعزيز الذرحاني (13عام) الذي اختفى عن أسرته وأعلنت بدورها فقدانه ورصد مكافئة مالية لمن يعثر عليه، قبل أن تتفاجئ بوصوله بعد عشرة ايام من اختفائه في صندوق جثة هامدة بعد أن اختطفته جماعة الحوثي وزجت به في جبهات القتال.